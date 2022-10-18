Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил советник Офиса президента Алексей Арестович.
При этом, по его словам, новое наступление российской армии на Киев станет возможным уже ближе к Новому году.
“Они будут создавать группировку, она будет угрожать Киеву и при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, не решит задачу захвата столицы, мы ее уничтожим, но проблему нам составит”, — считает Арестович.
Вероятность новой атаки на Киев советник ОП оценил, как 50 на 50. При этом накопить достаточное количество сил россияне могут уже в ноябре или в декабре.
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Добавим, тем временем мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Кроме того, в отличие от стандартных Мигов, у этой модели истребителя также увеличенный запас топлива и специальная аппаратура связи.
Как отмечают эксперты, не исключено, что вместе с Миг-31К, в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетали три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС РФ, которые вполне могли привезти ракеты для запусков с Миг-31К.
«Таким образом, есть основания полагать, что истребители Миг-31К ВКС РФ, в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», - сообщают в мониторинговой группе.
Напомним, украинцев также предупредили о возможной мобилизации.
Также сообщалось, что у Украины из-за иранских дронов возникла новая серьезная проблема.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина готовит ответ на иранские "мопеды".