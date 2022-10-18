Да, без света и воды остался город Житомир.
«Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кроме того, в связи с обстрелами города - может отсутствовать электро и водоснабжение и в некоторых районах Днепра.
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Также утром оккупанты ударили по северной части Кривого Рога.
Взрывы гремят и в Харькове. Так, мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе было две серии взрывов через 5 минут.
По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий.
Под атакой оказалась и столица Украины.
«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
После атаки на левом берегу столицы бушует пожар, в некоторых районах города зафиксированы перебои с электроэнергией.
Сегодня возможно отключение света во всех районах столицы – для восстановления мощностей.
Между тем, мэр Ивано-Франковска заявил, что враг обстреливает инфраструктуру и призвал сделать запасы воды и зарядить телефоны.
На новую масштабную атаку оккупантов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, не исключено, что россия готовит новую атаку на Киев - названы возможные сроки.