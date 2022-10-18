Сегодня в Украине возможны масштабные отключения электричества – россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.

Да, без света и воды остался город Житомир.

«Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, в связи с обстрелами города - может отсутствовать электро и водоснабжение и в некоторых районах Днепра.

Также утром оккупанты ударили по северной части Кривого Рога.

Взрывы гремят и в Харькове. Так, мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе было две серии взрывов через 5 минут.

По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий.

Под атакой оказалась и столица Украины.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

После атаки на левом берегу столицы бушует пожар, в некоторых районах города зафиксированы перебои с электроэнергией.

Сегодня возможно отключение света во всех районах столицы – для восстановления мощностей.

Между тем, мэр Ивано-Франковска заявил, что враг обстреливает инфраструктуру и призвал сделать запасы воды и зарядить телефоны.

На новую масштабную атаку оккупантов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, не исключено, что россия готовит новую атаку на Киев - названы возможные сроки.