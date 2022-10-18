Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Мы – Украина.
По ее словам, ВСУ сдерживают российских захвавтчиков и не дают им продвинуться дальше.
"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донбасса. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сообщила Маляр.
Именно Бахмут, по ее словам, на данный момент является эпицентром тяжелейших боев на востоке Украины.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Зарядите телефоны и запаситесь водой: начались масштабные отключения электричества, гремят взрывы
Очередной масштабный обмен пленными: Украина вернула домой своих женщин, фото
Осадча после российских обстрелов поделилась радостью о семье с десятью детьми: "Всего за месяц удалось..."
Готовится украинский ответ на иранские "мопеды", завесу тайны приоткрыли: "Хорошо бы назвать "Конотоп"
Тем временем в СБУ показали допрос одного из уголовников, повоевавшего в Украине всего 2 дня. Он рассказал, что его и других заключенных вербовал лично глава ЧВК "Вагнер" пригожин, утверждая, что воевать они будут бок-о-бок с "опытными" и их не отправят на передовую.
В результате из 1200 заключенных 267 сразу согласились на «мобилизацию».
Но в считанные дни этот оккупант осознал, что «здесь совсем не так», и понял, что выживет, только сдавшись в плен.
«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», – сообщил пленный оккупант.
Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.
Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.