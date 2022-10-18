Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Мы – Украина.

По ее словам, ВСУ сдерживают российских захвавтчиков и не дают им продвинуться дальше.

"Россияне установили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донбасса. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сообщила Маляр.

Именно Бахмут, по ее словам, на данный момент является эпицентром тяжелейших боев на востоке Украины.

Тем временем в СБУ показали допрос одного из уголовников, повоевавшего в Украине всего 2 дня. Он рассказал, что его и других заключенных вербовал лично глава ЧВК "Вагнер" пригожин, утверждая, что воевать они будут бок-о-бок с "опытными" и их не отправят на передовую.

В результате из 1200 заключенных 267 сразу согласились на «мобилизацию».

Но в считанные дни этот оккупант осознал, что «здесь совсем не так», и понял, что выживет, только сдавшись в плен.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», – сообщил пленный оккупант.

Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.