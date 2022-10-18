Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ряд других известных деятелей попали под новые санкции, введенные Канадой.

Таким образом, Канада хочет наказать российских пропагандистов, вовлеченных в распространение дезинформации о войне в Украине.

"Война российского режима зависит от лжи и заблуждения. Он затыкает рты и арестовывает собственных граждан, которые решаются говорить правду. На фоне роста количества нарушений россией права человека Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается их оправдать. Ложь для нас очевидна", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, подчеркнув, что Канада поддерживает Украину.

Санкции коснутся одного юридического и 34 российских лиц, "причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды". Имущество всех подсанкционных лиц на территории Канады замораживается, а им самим запрещается въезд в страну.

Так, под санкции попал телеканал минобороны россии "звезда", актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ряд других известных деятелей.

В канадском МИД подчеркнули, что эти люди помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и ответственны за распространение лживой информации, которая служит целям неоправданной войны российского режима против Украины.

Напомним, названа главная цель ударов по украинским электростанциям.

Также сообщалось, что названы сроки возможного нового наступления на Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.