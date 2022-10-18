Этот факт, как отмечает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Spravdi, ярко характеризует гнилую суть российского офицерства.
«Российская пропаганда и дальше цинично лжет своим же гражданам, уменьшая количество жертв инцидента и заявляя, будто полет самолета был тренировочным (на самом деле он был с полным БК)», - говорится в сообщении.
Также там напомнили, что город Ейск, где упал самолет, уже отыграл трагическую судьбу в истории войны – именно из него авиация России бомбила мирные кварталы Мариуполя.
О том, что пилоты могли спасти жителей многоэтажки, заявил и летчик-испытатель и полковник запаса украинской армии Роман Свитан.
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"Видно, что самолет шел на взлет на малой скорости. Летчики могли вообще ничего не делать, а катапультироваться раньше, и самолет упал бы по взлетному курсу, не доходя до жилых домов. Выполнить эту задачу можно было легко", - заверил Свитан.
Также он убежден, что самолет имел боекомплект.
«По звукам слышны взрывы как минимум неуправляемых реактивных снарядов и, скорее всего, были ракеты, и какая-то бомбовая нагрузка. Но больше похоже на НУРСы и управляемые ракеты», – заявил Свитан.
Тем временем в Сети появились новые кадры с места падения самолета.
Напомним, что в результате катастрофы погибли 13 человек, среди которых трое детей.
Также сообщалось, что Безруков, Канделаки и другие известные россияне поплатились за любовь к Путину.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинский актер рассказал, что ждет российских актеров, которые снова захотят сниматься в Украине, как прежде.