Пилоты самолета не рискнули своей жизнью, чтобы попытаться увести неисправный самолет в море – они спаслись сами.

Этот факт, как отмечает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Spravdi, ярко характеризует гнилую суть российского офицерства.

«Российская пропаганда и дальше цинично лжет своим же гражданам, уменьшая количество жертв инцидента и заявляя, будто полет самолета был тренировочным (на самом деле он был с полным БК)», - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что город Ейск, где упал самолет, уже отыграл трагическую судьбу в истории войны – именно из него авиация России бомбила мирные кварталы Мариуполя.

О том, что пилоты могли спасти жителей многоэтажки, заявил и летчик-испытатель и полковник запаса украинской армии Роман Свитан.

"Видно, что самолет шел на взлет на малой скорости. Летчики могли вообще ничего не делать, а катапультироваться раньше, и самолет упал бы по взлетному курсу, не доходя до жилых домов. Выполнить эту задачу можно было легко", - заверил Свитан.

Также он убежден, что самолет имел боекомплект.

«По звукам слышны взрывы как минимум неуправляемых реактивных снарядов и, скорее всего, были ракеты, и какая-то бомбовая нагрузка. Но больше похоже на НУРСы и управляемые ракеты», – заявил Свитан.

Тем временем в Сети появились новые кадры с места падения самолета.

Напомним, что в результате катастрофы погибли 13 человек, среди которых трое детей.

Также сообщалось, что Безруков, Канделаки и другие известные россияне поплатились за любовь к Путину.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинский актер рассказал, что ждет российских актеров, которые снова захотят сниматься в Украине, как прежде.