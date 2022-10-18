«Противоборство копья и меча длится уже три тысячи лет. И всякое опережение одного другим существует недолго, всегда находится ответ».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя атаки россиян на критическую инфраструктуру по всей стране.

«Нюанс этих выдающихся усилий РФ заключается в том, что мы посидим некоторое время с ограничениями воды, света и тепла. Уже работает наша зенитная артиллерия и разворачивается система борьбы с дронами. На подходе - отечественные (и не только) ударные дроны, в товарных количествах», - сообщил Арестович.

По словам советника Офиса президента, в то же время «путиноиды» после использования мобилизованных и иранских «тарахтелок», перестанут существовать как организованная сила, способная к решению каких-либо ещё крупных задач.

«Потому, что у них отсутствуют социальные механизмы для значимого нового усилия размером с мобилизацию и получения оружия, еще раз способного изменить правила игры», - пояснил представитель ОП.

Арестович добавил, что применение россией иранских баллитических ракет действительно может стать «достаточно неприятным сюрпризом». Однако, на любой снаряд, заверил советник ОП, найдется противоснаряд.

«Да, скорость западных поставок лично для меня оставляет желать лучшего, но нюанс в том, что нам эти поставки осуществляет блок стран, который удерживает 50% мировой экономики, а против нас борется недоразумение, которое едва насчитывает 1,5% - результат борьбы немного предсказуем. Переходим с непрошеными гостями на решающую стадию общения на «вы»: вы..ем, высушим, выкинем», - заключил Арестович.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.