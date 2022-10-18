Проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к его разрушению.
Об этом заявил руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов, передает Obozrevatel.
"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на границы 1991 года.
После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов.
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Кавказские, я считаю, отсоединятся первыми, это будут не только кавказцы.
Но там много территориальных проблем, "Российская Федерация" – это одно название от федеративности.
Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыпается", - утверждает Буданов.
Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины появилась еще одна серьезная проблема.
Также сообщалось, что в результате атаки дрона на многоэтажку в Киеве погибли 4 человека.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина готовит ответ на иранские "мопеды".