Проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к его разрушению.

Об этом заявил руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов, передает Obozrevatel.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на границы 1991 года.

После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов.

Кавказские, я считаю, отсоединятся первыми, это будут не только кавказцы.

Но там много территориальных проблем, "Российская Федерация" – это одно название от федеративности.

Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыпается", - утверждает Буданов.

Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины появилась еще одна серьезная проблема.

Также сообщалось, что в результате атаки дрона на многоэтажку в Киеве погибли 4 человека.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина готовит ответ на иранские "мопеды".