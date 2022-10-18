Украина вернула из российского плена волонтерку Людмилу Пархоменко, которая занималась детьми-сиротами на временно захваченных россиянами территориях в Донецкой области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Мусафирова. Захватчики удерживали ее в СИЗО Донецка три года и 13 дней.
Обмен произошел 17 октября. Всего на подконтрольную украинским властям территорию вернули 108 женщин , 12 из них – гражданские.
"Три года и 13 дней – столько была в плену, в донецком СИЗО, моя Людмила Пархоменко, которая занималась детьми-сиротами на оккупированной территории. Она уже на свободе. И только звонила", – написала Мусафирова.
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Сотрудница Национального союза журналистов Лина Кущ в Facebook отметила, что против Людмилы оккупанты сфабриковали так называемое дело за "шпионаж", а в тюрьме ему причиняли физические и моральные страдания.
Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.
Также сообщалось, что увеличилось количество жертв в результате падения военного самолета на жилой квартал в россии.
Кроме того Politeka.net писала, что над Кремлем заметили зловещий знак.