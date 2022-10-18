Украинские бойцы в одном из направлений ведения боевых действий уничтожили технику оккупантов.
Соответствующее видео обнародовал канал "СтратКом" в Telegram.
После удара по ангару с российской техникой, оккупанты бросились с ведрами с водой тушить загоревшиеся танки.
"Уничтожение вражеской техники и созерцание, как к*цапы пытаются потушить пожар", - говорится в сообщении к видео.
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Внимание, на видео может присутствовать ненормативная лексика!
Напомним, с самого утра 17 октября Киев атакуют иранские дроны-камикадзе.
Также сообщалось, что в Израиле наконец заговорили о военной помощи Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, как изменилось положение оккупантов после подрыва Крімского моста.