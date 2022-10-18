Петиция с призывом запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине набрала 25 тысяч голосов.
Теперь на нее ответит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом идет речь на сайте президента.
В петиции отмечают, что украинское творческое сообщество планирует развитие целостного и ценностного украинского культурного пространства и не видит возможности сотрудничества с россиянами, учитывая преступления России против украинского народа.
Следовательно, петиция призывает:
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запретить гражданам России осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом;
запретить трансляцию любого телевизионного и/или киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием граждан России и/или созданного на территории России;
ограничить распространение, распространение и продажу продуктов русской культуры (литературных произведений, спектаклей, художественных работ) на территории Украины;
направить законодательство на сохранение независимости украинского кинематографа от российского влияния и создать вместе с компетентными органами государственной власти необходимые для этого условия.
Напомним, Безруков, Канделаки и другие известные россияне поплатились за любовь к Путину: принято решение.
Также сообщалось, что названы сроки возможного нового наступления на Киев.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.