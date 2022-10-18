Тысячи зэков решили привлечь для наступления на Авдеевку и Бахмут в Донецкой области. Наспех сложившиеся группы для атак постоянно терпят большие потери.

В перерывах между попытками наступать «военные» «развлекаются» алкоголем и наркотиками, пишет «24 канал».



Командиры смотрят на такое поведение своих солдат через пальцы. Но иногда пьяные подчиненные убивают всех подряд.

По информации ресурса, находясь под действием наркотиков, группа зэков расстреляла троих военных из Донецка. Они перепутали «древцов» с диверсантами ВСУ и открыли огонь на поражение.

Спасти ни одного из боевиков не удалось. Стрелков путинские офицеры решили на следующий день отправить в бой без шансов на выживание. У них отобрали автоматы и приказали другим заключенным расстрелять убийц в случае, если они будут убегать или сидеть где-нибудь в безопасном месте.

Напомним, ранее была названа главная цель Кремля обстрелов украинских ТЭЦ.

Также сообщалось о графике правильного использования электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам необходимо запастись водой и зарядить телефоны.