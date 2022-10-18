В немецком Эберсвальде недалеко от Берлина 39-летний мужчина убил свою украинскую соседку.

Об этом сообщает UAmedia.eu.

Нападение на женщину такого же возраста произошло в среду утром в многоквартирном доме, сообщили местная полиция и прокуратура. Украинка погибла «в результате неоднократного применения к ней грубой силы».

Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался албанец, который уже заключен под стражу по подозрению в непреднамеренном убийстве.

Как также сообщила полиция, мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, не признал себя виновным и отказывается давать показания. Следственные органы пока не предоставили никакой информации о причинах происшествия.

Причиной конфликта стало вмешательство украинки в семейную ссору – она помешала албанцу избивать жену.

После смерти украинки в Германии осталась одна девочка восьми лет, которой сейчас занимаются местные власти.

Напомним, с самого утра 17 октября Киев атакуют иранские дроны-камикадзе.

Также сообщалось, что в Израиле наконец заговорили о военной помощи Украине.

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