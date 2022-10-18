В Хмельнитчине осуждены супруги, безответственность которых привела к трагической гибели в пожаре четырех малолетних детей.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года в селе Медисовка Теофипольского территориального общества.

В тот вечер мать оставила на несколько часов четырех малолетних детей в комнате, где была растоплена печь, закрыла дверь дома и отправилась приобрести продукты и встретить с работы мужчину. В это время в комнате, где находились дети, разгорелся пожар.

“Загорелись легковоспламеняющиеся вещи, лежавшие вплотную к печи, а затем огонь перекинулся на квартиру. Маленькие дети не смогли самостоятельно покинуть дом и погибли от острого отравления угарным газом”, – сообщают в прокуратуре.

Вернувшись домой и увидев дым в доме, родители вызвали пожарных и бросились спасать детей. Однако прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили уже бездыханные тела двух мальчиков – 5 и 2 лет, а также двух девочек – 6 лет и 7 месяцев.

Как установлено следствием, причиной возгорания стала неисправность печного отопления. Отец сам встроил в печку металлическую решетку, что и привело к фактическому доступу пламени в жилую комнату”, – отмечают прокуроры.

Теофипольский райсуд признал виновными родителей в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей гибель четырех детей, и злостном неисполнении обязанностей по уходу за детьми (ч. 2 ст. 270, ст. 166 Уголовного кодекса Украины). Матери назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, отцу – 5 лет. Однако приговор еще не может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв в результате падения военного самолета на жилой квартал в россии.

Кроме того Politeka.net писала, что над Кремлем заметили зловещий знак.