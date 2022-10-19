Россия может отвести войска из Херсона и перебросить их на другие направления.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя жалобы оккупантов на "непростую военно-тактическую ситуацию" под Херсоном и возможное "принятие непростых решений".

По словам Арестовича, враг хочет сохранить войска и перебросить на другие направления.

«Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать», - отметиил советник ОП.

В итоге их можно ожидать на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях.

«Смотря какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха», - отметил Арестович.

Добавим, военый эксперт Олег Жданов оценил возможность освободить Херсон уже через неделю.

«Мы никаких дедлайнов не даем. Почему? Потому что ситуация там очень сложная. Россияне сами, войска – нужно констатировать тот факт, что они на горбу по одному снаряду, но они несут и пытаются снабжать эту группировку. Кстати, в районе Херсона они бросают трубы по Днепру, чтобы перекачивать топливо», — рассказал Жданов.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.