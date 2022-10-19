Это, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, происходит благодаря ударам ВСУ по коплению войск и командным пунктам.

«Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 тыс. человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери», - рассказал Арестович.

Советник ОП также прокомментировал заявления нового командующего российской армией Суровикина, что на Херсонщине очень сложно.

«Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1,5 тыс. убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие «непростые решения», — отметил Арестович.

Добавим, врем временем американский Институт изучения войны сообщает, что войска рф, вероятно, хотят вернуть утраченные позиции на Харьковщине.

Так, накануне оккупанты провели ограниченные наземные атаки на севере и северо-востоке Харьковской области. Вероятно, как отмечают аналитики, они пытаются вернуть утраченные позиции и сохранить территориальные претензии по отношению к региону, несмотря на огромные потери во время недавних контрнаступлений ВСУ.

Также оккупанты продолжали наступление в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Напомним, названы направления, куда оккупанты могут перебросить войска после освобождения Херсона.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.