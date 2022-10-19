Израиль отклонил запрос о телефонном разговоре между министром обороны Израиля Беном Ганцем и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники, это якобы произошло всего за несколько часов до разговора.

При чем время было назначено израильской стороной. Известно, что разговор должен был состояться 17 октября.

В тот же день, напомним, Дмитрий Медведев пригрозил Израилю последствиями в случае поставок оружия Украине.

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — пригрозил скандальный замглавы совбеза рф.

Как пишет Haaretz, последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Украинский источник сообщил Haaretz, что еще одна беседа была запланирована на 24 августа, в День независимости Украины, и с тех пор откладывалась пять раз.

По словам источника, именно Израиль отменил разговор 17 октября.

Израильские официальные лица, подчеркивают журналисты, опровергли это утверждение.

Добавим, ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в этот четверг.

В ходе разговора Кулеба представит ему официальную заявку на получение систем ПВО от Израиля, - сообщает газета «Едиот Ахронот».

Ранее Кулеба сообщил, что "Украина попросит Израиль безотлагательно предоставить системы ПВО на фоне передачи Ираном вооружения для войны рф.

Напомним, россия может перебросить войска из Херсона на Киевское или Запорожское направления.

Также сообщалось, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны Украины раскрыли, какую цель перед оккупантами поставил Кремль до конца октября.