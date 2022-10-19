Россия использует территорию Беларуси для войны против Украины, и для повышения ставок либо же для изменения технологии войны оккупанты могут использовать и белорусскую армию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью медиаплатформе «Мы-Украина».

Маляр заверила, что ВСУ готовы к любому сценарию, в том числе и со стороны Беларуси, потому что «там может быть все, что угодно». Представительница Минобороны также объяснила, что одной из тактик россии было расконцентрирование украинских войск по Волынской линии.

«Очень сложно распределить наши войска по всей линии фронта. Но нужно понимать, что нет однозначного прогноза развития войны. Наша задача — учитывать, что может быть. Но что точно произойдет очень сложно, потому что мы не знаем, как события будут развиваться завтра», - подчеркнула Маляр.

В то же время, по ее словам, настроения у белорусов относительно воыйны против Украины совершенно иные, нежели у россиян.

"Белорусы не хотят здесь воевать, в подавляющем большинстве они ее не поддерживают. Часть белорусских военных не хотят выполнять этот приказ», - сообщила Маляр.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины, в первые дни войны они связывались с белорусскими военными и передавали им инструкции и информацию, как сдаться в плен.

«Мы гарантируем жизнь и нормальные условия. И Лукашенко хорошо понимает, что такой шаг не поддерживают гражданские и даже военные. А для Лукашенко такие настроения – это фиаско», - сказала Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также сообщалось, что среди мобилизованных огромные потери.

Кроме того, Politeka.net писала, что из-за дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.