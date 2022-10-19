Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пателла.

По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к продажам.

"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что у Америки есть широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений.

При этом Пател не стал уточнять, когда именно могут быть введены подобные ограничения.

Добавим, тем временем стало известно, что США, Великобритания и Франция поднимут вопрос о поставках иранских дронов рф на закрытом заседании Совбеза ООН.

Как сообщает Reuters, эти страны отметили, что импорт иранских дронов является нарушением резолюции СБ ООН об эмбарго на поставки вооружения из Ирана.

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг в комментарии CNN высказал мнение, что применение иранских дронов-камикадзе в Украине подтверждает, что «армия путина пустая»

«Они не пришли в эту [войну] пустыми, но сейчас они пустые, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава. Настолько, что им приходится обращаться к другим странам, к Ирану за беспилотниками "Шахед-136", а теперь и за ракетами, чтобы заменить систему, которая только что была истощена», — заявил Хертлинг.

Тем временем американский Институт изучения войны сообщает, что, по их мнению в аннексированном Крыму находятся члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - военная ветка исполнительной власти в Иране. Они, вероятно, обучают войска рф управлять дронами-камикадзе.

Также они предположили, что любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР, однако остается непонятным, сами ли инструкторы управляют дронами или занимаются только обучением оккупантов.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.