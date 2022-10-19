Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пателла.

По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к продажам.

"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что у Америки есть широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений.

При этом Пател не стал уточнять, когда именно могут быть введены подобные ограничения.

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Добавим, тем временем стало известно, что США, Великобритания и Франция поднимут вопрос о поставках иранских дронов рф на закрытом заседании Совбеза ООН.

дроны-камикадзе, иранские дроны, война, взрывы

Как сообщает Reuters, эти страны отметили, что импорт иранских дронов является нарушением резолюции СБ ООН об эмбарго на поставки вооружения из Ирана.

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг в комментарии CNN высказал мнение, что применение иранских дронов-камикадзе в Украине подтверждает, что «армия путина пустая»

«Они не пришли в эту [войну] пустыми, но сейчас они пустые, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава. Настолько, что им приходится обращаться к другим странам, к Ирану за беспилотниками "Шахед-136", а теперь и за ракетами, чтобы заменить систему, которая только что была истощена», — заявил Хертлинг.

Тем временем американский Институт изучения войны сообщает, что, по их мнению в аннексированном Крыму находятся члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - военная ветка исполнительной власти в Иране. Они, вероятно, обучают войска рф управлять дронами-камикадзе.

Также они предположили, что любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР, однако остается непонятным, сами ли инструкторы управляют дронами или занимаются только обучением оккупантов.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.