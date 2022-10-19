Российский актер родом из Украины Юрий Батурин после полномасштабного вторжения рф в Украину перестал общаться со своими родителями.

Об этом предатель, поддерживающий путинский режим и войну россии против Украины, рассказал в эфире передачи пропагандиста Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

"Я им враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже говорили окружающие, мол, как же так, что с Юрой..." , – заявил Батурин.

Актер говорит, что родился в Советском Союзе, любит "советскую" Украину и называет себя русским актером украинского происхождения. Любитель рф при этом цинично заявил, что верит, что когда закончится война, он возобновит отношения с родителями.

"Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мнением, что они просто в плену", - добавил актер.

Юрий Батурин родился в Кировоградской области и начинал строить актерскую карьеру в Украине, но уже много лет живет и работает в рф. Он снимался в сериалах "Обручальное кольцо", "Еще один шанс", "Цена любви", "Любовь из пробирки" и других.

Напомним, в Минобороны рассказали, какую цель Кремль поставил перед оккупантами до конца октября.

Также сообщалось, в какие сроки россияне могут опять атаковать Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.