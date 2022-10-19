Так, есть данные, что повестки пришли некоторым жителям Минска и Гродно, а датой явки указано 18-е или 21 октября, сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги.

Есть данные, что повестки пришли некоторым жителям Минска и Гродно, а датой явки указано 18-е или 21 октября.

Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ.

По словам одного из источников, сборы дембелей 5-й ССО проводятся, чтобы «произвести переподготовку». Также есть ряд случаев, когда за призывником приходит сотрудник военкомата сразу с милиционером.

В свою очередь издание Радио Свобода сообщило, что беларусов призывного возраста якобы не выпускают заграницу и просят обратиться в военный комиссариат.

Однако, как отмечают журналисты МотолькоПомоги, о массовом запрете пока речь не идет и вероятной причиной запрета на выезд может являться решение военкомата для конкретного человека, который не явился по повестке.

В свою очередь мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что утром 19 ноября МО РБ отреагировало на большое количество сообщений о при приходе повесток беларусам для явки в военкоматы, якобы для уточнения данных.

В ведомстве заверили, что проводится стандартная проверка, в ходе которой «граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы (учебы), а также по месту жительства в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками».

Конечно же, там также заверили, что мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, а их завершение планируется до конца текущего года. И также заявили, что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также сообщалось, что в Минобороны Украины рассказали о настроениях среди белорусских военных.

Кроме того, Politeka.net писала, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.