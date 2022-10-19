"Самая титулованная украинская певица" Али Лорак, которая продолжает жить в России и молчать о войне в Украине, не сможет выступить в Европе.

Как оказалось, концерты певицы Ани Лорак в Германии и Чехии официально отменены. Выступления в рамках тура The Best в этих странах должны были состояться с 21 октября по 3 ноября. Впрочем, теперь на сайтах продаж билетов на мероприятие отмечается, что концерты переносятся на 2023 год.

"В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год".

На другом сайте говорится: "В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции организатор вынужден перенести запланированный тур".

С официального сайта Ани Лорак также пропали анонсы всех европейских концертов.

Напомним, Ани Лорак анонсировала свои концерты в Европе в начале сентября. Тогда артистка назвала себя «самой титулованной украинской певицей». Украинцы этого не стерпели и начали массово протестовать против концертов Лорак в Европе и требовать их отмены.

Добавим, 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против российских чиновников и олигархов, коллаборантов, пропагандистов, артистов и других кремлевских марионеток. По информации Минэкономразвития Украины, в списке всего 3600 физических и юридических лиц.

Среди них в том числе и певицы и Ани Лорак, Регина Тодоренко и Таисия Повалий.

Напомним также, что Потап рассказал о неприятном разговоре Насти Каменских с Лорак.

В свою очередь Андрей Данилко призвал не ждать от таких артистов как Лорак каких-либо заявлений.

Также Politeka.net писала, что Ани Лорак хотят лишить звания "народной" артистки.