Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой “частичной мобилизации” в рф.

Лукашенко понимает, что в случае объявления частичной мобилизации в Беларуси ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву в стране. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

При этом, как отмечают в ГУР, незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины.

"В связи с этим, а. лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать в. путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины", - предупреждают в военной разведке.

Кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность принять участие в протестных мероприятиях.

Поэтому в ГУР отмечают, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах рф.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также сообщалось, что в Минобороны Украины рассказали о настроениях среди белорусских военных.

Кроме того, Politeka.net писала, что среди мобилизованных россиян колоссальные потери.