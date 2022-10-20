Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"В ближайшее время они там планируют проводить какое-то "контрнаступление" по направлению к Лиману. Поэтому и стягивают туда "чмобиков" и "вагнеровцев"...", - сообщил Гайдай, добавив, что оккупанты устанавливают на Луганщине защитные бетонные сооружения и называют это «линией Вагнера».
Руководитель Луганской ОВА уверен, что для оккупантов эти попытки завершатся очередным позорным поражением.
«Нам будет немного меньше работы – эти железобетонные конструкции помогут в возведении фортификационных сооружений между Украиной и РФ, потому что граница в Луганской области самая большая – более 700 км», - сообщил Гайдай.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Запрет на выезд, прослушка телефонов и не только: что нужно знать о "военном положении" путина
После угроз Медведева: СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили разговор с Резниковым
"Вы невероятные": Зарицкая из KAZKA отправилась покорять Японию, фото
Горбунов показал "раскисшую" коллегу, с которой прятался на парковке: "Вчера Людмила еще улыбалась..."
Также он отметил, что на восстановление Луганщины после деоккупации, по предварительным подсчетам, уйдет семь лет.
О прибытии большого количества "мобиков" сообщил и Генштаб ВСУ.
Так, отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.
Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.
Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.
Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.