Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В ближайшее время они там планируют проводить какое-то "контрнаступление" по направлению к Лиману. Поэтому и стягивают туда "чмобиков" и "вагнеровцев"...", - сообщил Гайдай, добавив, что оккупанты устанавливают на Луганщине защитные бетонные сооружения и называют это «линией Вагнера».

Руководитель Луганской ОВА уверен, что для оккупантов эти попытки завершатся очередным позорным поражением.

«Нам будет немного меньше работы – эти железобетонные конструкции помогут в возведении фортификационных сооружений между Украиной и РФ, потому что граница в Луганской области самая большая – более 700 км», - сообщил Гайдай.

Также он отметил, что на восстановление Луганщины после деоккупации, по предварительным подсчетам, уйдет семь лет.

О прибытии большого количества "мобиков" сообщил и Генштаб ВСУ.

Так, отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.

Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.

Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.