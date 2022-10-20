Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации, пишет Politeka.net.
По словам украинских властей, вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.
Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская».
«Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных российской территориях», - отметили законные власти города.
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Добавим, ранее стало известно, что рашисты используют ЗАЭС вместо казармы.
Как сообщал Генштаб ВСУ, на АЭС в Энергодаре 10 и 11 октября было отмечено увеличение количества личного состава оккупационных войск.
Согласно имеющейся информации, россияне используют станцию для размещения личного состава и поэтому пока не обстреливают.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом украинскую сторону.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к атаке, стягивают "мобиков" и "вагнеровцев".
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле за спиной Путина начали делить власть.