Российские захватчики начали покидать Энергодар в Запорожской области, прихватив с собой награбленное имущество.

Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации, пишет Politeka.net.

По словам украинских властей, вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

Так, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская».

«Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных российской территориях», - отметили законные власти города.

Добавим, ранее стало известно, что рашисты используют ЗАЭС вместо казармы.

Как сообщал Генштаб ВСУ, на АЭС в Энергодаре 10 и 11 октября было отмечено увеличение количества личного состава оккупационных войск.

Согласно имеющейся информации, россияне используют станцию для размещения личного состава и поэтому пока не обстреливают.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом украинскую сторону.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к атаке, стягивают "мобиков" и "вагнеровцев".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле за спиной Путина начали делить власть.