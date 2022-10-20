Причин, по которым оккупанты начали уезжать с Херсонщины, может быть несколько.

Об этом, как пишет Politeka.net, в традиционной беседе с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Так, по его словам, эвакуация российских оккупантов из Херсона является либо попыткой сохранить пехоту для боев за Донецкую области, либо же это выведение ключевого персонала для удержания плацдарма в преддверии сражений.

"Они действительно эвакуируются. С другой стороны, войск туда перебрасывают еще больше, чем было, в основном "мобиков", но были переброшены и мотострелковые подразделения. Даже пробовали ходить в контратаки, ничего у них не вышло", - сообщил Арестович.

Также он рассказал, что вторые сутки из Херсонской области бегут сотрудники российских силовых структур и представители "местной власти".

Однако такая эвакуация из Херсона может быть попытками россиян спасти свою последнюю боеспособную пехоту, чтобы задействовать ее для захвата Донецкой области.

«Они этой эвакуацией хотят вывести из-под наших ударов ключевой персонал и ключевые организации, а плацдарм намерены удерживать и далее для перемалывания нашей способности наступать...», - оценил Арестович возможные намерения оккупантов, добавив, что они пытаются перейти в локальное контрнаступление.

Напомним, не исключено, что оккупанты также готовятся подорвать Каховскую ГЭС.

Также сообщалось о бегстве оккупантов из Энергодара – пакуют награбленное.

Кроме того Politeka.net писала, куда еще оккупанты стягивают "мобиков" и "вагнеровцев".