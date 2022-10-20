В Германии подожгли приют для беженцев из Украины, которые спасаются от войны после полномасштабного военного вторжения россии 24 февраля.

Как сообщает издание Bild, ЧП произошло на севере Германии.

Инцидент произошел в коммуне Гросс-Штрёмкендорф, расположенной в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. По данным полиции, пожар возник с внешней стороны отеля «Шефербек», который был приспособлен под нужды украинских беженцев.

Пожар уничтожил почти все здание. На входной двери полицейские обнаружили нарисованные элементы свастики. Это дает правоохранителям основания полагать, что это может быть связано с поджогом.

Уточняется, что все постояльцы — 14 граждан Украины и трое сотрудников Германского общества Красного Креста не пострадали.

В комментариях к публикации о ЧП пользователи соцсетей высказывают предположения, что к поджогу могут иметь отношение русские, а также сожалеют, что такое вообще возможно в Германии.

«Русский мир должен сидеть в россии. Потому что хотят любить россию и ненавидеть весь мир из комфортной Европы», «Очень досадно, что это случилось в Германии. Но они напихали свое государство подонками, которых и могила не исправит», «Пусть больше пускают к себе молодых и здоровых россиян с промытыми мозгами пропагандой», «Ужасных случаев в Германии хватает - знакомая работает в госпитале в Германии и рассказала, что на днях привезли украинского мальчика, на которого в школе напал кац…й вы…ок с ножом, ударил ножом в голову», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дети в Германии страдают от травли со стороны россиян.

Также сообщалось о трагической гибели украинки и мамы троих детей в США.

Кроме того, Politek.net писала об убийстве украинки в Германии.