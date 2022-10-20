Более 3 тыс. российских военных обратились на горячие линии проекта "Хочу жить".

Об этом сообщил спикер проекта Виталий Матвиенко.

"С момента старта проекта уже имеем более 3 000 обращений от российских военных. Цифру добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности пока не называем", - отметил Матвиенко.

По его словам, этот проект себя полностью оправдал, ведь результат есть и российские военные активно сдаются в плен. Информация о проекте быстро распространяется по территории России и дает положительные результаты.

Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.

Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.