Как пишет Politeka.net, Ани Лорак, Регина Тодоренко и множество других украинских звезд, которые уехали в россию, попали в списки СНБО. После этого президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций по отношению к ним. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Кроме Лорак и Тодоренко в список попали Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.
Всего же в санкционный список Украины включено 2507 физических и 1374 юридических лица. Место нашлось даже для дочери путина - Екатерины Тихоновой.
Ограничительные меры предусматривают:
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- блокировку активов;
- запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины;
- аннулирование лицензий и разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде;
- запрет на приобретение земельных участков;
- лишение госнаград.
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