Ани Лорак, Регина Тодоренко и другие запроданки попали под украинские санкции.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак, Регина Тодоренко и множество других украинских звезд, которые уехали в россию, попали в списки СНБО. После этого президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций по отношению к ним. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Кроме Лорак и Тодоренко в список попали Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Всего же в санкционный список Украины включено 2507 физических и 1374 юридических лица. Место нашлось даже для дочери путина - Екатерины Тихоновой.

Ограничительные меры предусматривают:

- блокировку активов;

- запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины;

- аннулирование лицензий и разрешений;

- запрет на участие в приватизации и аренде;

- запрет на приобретение земельных участков;

- лишение госнаград.

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