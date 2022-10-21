Украинские защитники и дипломаты работают над тем, чтобы подготовиться к возможной угрозе со стороны Белоруссии.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Цель понятна – открытие для Украины второго фронта, который должен сковать наши силы и, соответственно, ослабить давление нашего контрнаступления на юге и востоке. Наши военные это все понимают, мы дипломатически тоже понимаем, что происходит. Президенту уже сделаны все доклады, он дал все поручения, связанные с этим вопросом", - заявил Кулеба, добавив, что каждый на своих участках фронта делает все, чтобы предотвратить этот сценарий.

И чтобы сделать Украину максимально подготовленной к любому повороту.

Добавим, что ранее появилась информация, что Россия завозит в Беларусь своих военных и боеприпасы с Дальнего Востока.

Так, сообщалось, что 26 сентября из Приморского края России была отправлена ​​группа вагонов (10 единиц) с отметкой ВМ (взрывные материалы). 17 октября военный эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому были прицеплены 2 вагона с боеприпасами, прибыл в Брестскую область Беларуси.

Кроме того, россия перебрасывает технику на границу Беларуси и Украины. Это выяснили журналисты, которые сопоставили спутниковые снимки военного аэродрома "Зябровка" в нескольких десятках километров от Черниговской области Украины, сделанные 24 августа и 16 октября. На более позднем снимке видны ракетные комплексы С-400 и С-300, а также склад с горючим.

Напомним, угроза со стороны Беларуси растет, Генштаб сделал заявление.

В Минобороны рассказали о настроениях среди военных Беларуси.

Кроме того, Politeka.net писала, что из-за дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.