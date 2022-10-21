Направление из Крыма еще с 2015 года было "незакрытым" и там очень слабо была построена оборона.

Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью Наталье Мосийчук.

"У меня есть фамилии. Когда закончу вопрос с обменом пленных, организационные вопросы, то я обязательно напишу письмо в Офис генпрокурора, чтобы люди, виновные в том, что во время обороны Мариуполя произошло так, как произошло, получили наказание», сказал Кротевич.

По словам «Тавра», он и «Редис» (Денис Прокопенко) были свидетелями того, как готовилась оборона Мариуполя.

«И тогда уже мы говорили, что есть проблемы. Если вопрос в том, сдали ли Мариуполь, то я скажу, что нет. Это просто халатное отношение к врагу и к планированию. Это если брать зону ответственности Объединенных сил», - ответил защитник.

Также Кротевич рассказал, что войска оккупантов, шедшие из Крыма, достойного сопротивления не получили.

"Они подошли к Мангушу где-то и только потом их уже начала поражать артиллерия», - рассказал «азовец».

По словам «Тавра», направление из Крыма еще было "незакрытым", а аборона была построена очень слабо. Кротевич отмечает, если бы закрыли артиллерией перешеек из Крыма на материковую часть Украины, враг бы не прошел.

«Херсон не был бы оккупирован, Бердянск не был бы оккупирован, Мелитополь не был бы оккупирован. Да, мы оказались. бы в окружении, но кольцо закрыло бы восточную группировку оккупантов, которая прошла между Волновахой и Мариуполем», - рассказал Кротевич, добавив, что также ожидалась десантная высадка россиян с побережья, но ее так и не было.

Напомним, в Мариуполе до сих пор на улице лежат тела - оккупанты запрещают хоронить бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась под обстрелами в Мариуполе, спаслись не все.

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