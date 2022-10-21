Украинские защитники нанесли удары по иранским инструкторам, которые помогают россиянам с дронами-камикадзе.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

По его словам, ВСУ известно, что инструктора находятся на территории оккупированного Крыма.

«Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламской революции - ред.) героически отдали свою жизнь за яхту Пригожина», - рассказал Арестович.

По его словам, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно это заканчивается летальным исходом для инструкторов.

Добавим, что уСША есть доказательства того, что иранские инструкторы присутствуют в Крыму. Они помогают российским военным в запуске дронов-камикадзе на украинские города. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби.

По его словам, Иран в настоящее время ведет непосредственные боевые действия на местах, а также путем предоставления оружия, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине.

«Русские военные, базирующиеся в Крыму с помощью иранского персонала, пилотировали иранские беспилотники для нападений на Украину.

США изучают возможность применения новых санкций в отношении России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества», — заявил Кирби.

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