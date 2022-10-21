По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе на Бахмутском направлении, и на некоторых направлениях на юге.

"Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", – подчеркнул Зеленский.

О тяжелой ситуации в районе Бахмута сообщил и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной. Враг пройти позиции не может. Где-то у него были определенные продвижения, но он был отброшен на предыдущие позиции по состоянию на сегодняшний день. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", – сказал Кириленко в эфире национального телемарафона.

Также он сообщил, что вдоль всей линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне имитируют захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении.

"Российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить себя победителями по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины", - отметили эксперты.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских солдат в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что оккупанты задумали захватить Бахмут до конца октября.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучен сценарий собыйти на случай, если враг атакует со стороны Беларуси.