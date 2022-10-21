Об этом заявил проживающий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью изданию «Гордон».

«Момент переломный. Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот, если его можно назвать "человек", – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но, будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает», - заявил Швец.

Киев, атака дронов, война

По словам экс-разведчика, повышая ставки, лидер Кремля загоняет себя все дальше и дальше, и это сказывается на его психике.

«Поэтому, с одной стороны, ситуация переломная – это хорошо для Украины. Потому что этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну», - отметил Швец.

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Крым, авиабаза, атака, Саки, взрывы

Массовый обстрел городов Украины Швец называет местью Путина украиинскому народу за то, что ВСУ бьют россиян на поле боя.

«То есть момент переломный», - подчеркнул Швец, добавив что он в пользу Украины, но необходимо все делать осторожно, добиваясь побед на поле боя.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.