Участники саммита G20 в Индонезии работают над тем, чтобы российский президент владимир путин чувствовал себя максимально изолированным.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Все это в работе. Мы ежедневно обсуждаем историю с G20, какие западные лидеры будут, будут ли они встречаться с Путиным. Если будут встречаться, что ему должны сказать. Большая интрига вокруг G20, но и это пройдет», - пояснил Кулеба.

Также украинский министр заверил, что для Украины G20 ничего существенно не изменит, ведь вопросы решаются в других местах.

Кулеба также отметил, что там будут не только "страны, которые называют вещи своими именами, но и те, "кто играет в нейтральность, кто пытается хоть морально, но поддержать Путина".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 17 октября на фоне очередной атаки оккупантов на Украину призвал выгнать Россию со всех площадок.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. Россию нужно выгнать со всех площадок", – заявил советник главы ОП.

Саммит G20 проводят ежегодно, в 2022 году будет организовывать конференцию Индонезия. Саммит состоится - 15-16 ноября на Бали.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий в случае атаки со стороны Беларуси.