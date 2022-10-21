Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
Советник ОП объяснил, что переговоры Путина с Китаем по поводу политического убежища означают, что он не применит ядерное оружие.
"Ему выставили жесткие условия и сказали, что в биполярном мире, на который рассчитывает Пекин, не нужна ядерная война", – пояснил Арестович.
По словам Арестовича, Путину на просьбу о политическом убежище ответили согласием.
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Советник также отметил, что несмотря на все "раздувания щек" относительно введения военного положения на аннексированных территориях, Путин уже наметил себе тихое место в Поднебесной.
"Почему Китай? Потому что это единственная страна, которая не выдаст его американцам. Он собирается уже там писать мемуарчики — вот его реальное планирование", — заверил Арестович.
Напомним, Путина на саммите G20 ждет крайне неприятный сюрприз.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий в случае атаки со стороны Беларуси.