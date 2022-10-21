Об этом рассказал бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Швеца, лидер Кремля обещал Цзиньпину, что справится с Украиной за неделю.

«Что тогда получал бы Китай? Россия поглощает... Ну, Украина становится российской. Потом он [Путин] поглощает Беларусь. И на восточном фланге НАТО образуется мощный военный кулак. НАТО в тисках. В это время, пока НАТО под давлением, – оттуда через коррупцию, через выгодные контракты выдергивается Германия и Франция – ну и все. А остальное – это так, можно не обращать внимания. И Америка остается один на один против Китая», - пояснил Швец.

Однако в результате получилось все наоборот. Кроме всего прочего, НАТО расширилось.

«То есть полный провал. И вместо того, чтобы получить сильного союзника у северных границ Китая, у северных границ Китая получилась какая-то размазня. И при всем этом Си оказался еще и дискредитированным в глазах международной общественности, что проявилось, в частности, при голосованиях в Организации Объединенных Наций», - отметил экс-разведчик.

Швец напомнил, что формулировка Китая о том, что "надо принимать во внимание законные озабоченности безопасностью всех сторон" изменилась на "мы за суверенитет и территориальную целостность".

В то же время, и американские аналитки, и китаеведы имеют единое мнение относительно того, что Си не оставит Путина.

«Потому что он вложил в этот союз очень большой личный капитал. Он очень поддерживал тот план, о котором я рассказал вам. Ну и еще. Стратегия Китая состоит в следующем. Си хочет расколоть сейчас единый мир. Он хочет его расколоть на две части. В одной остается весь западный мир и так далее. А вот то, что он отколет от него, – это будет тот мир, где будет доминировать Китай, а под ним будет бегать Путин», - рассказал Швец, добавив, что основанием, на котором возникнет этот мир, является Шанхайская организация сотрудничества.

И Путин заверил экс-разведчик, им нужен.

Напомним, по некоторым данным, Путин попросил политического убежища у Китая.

Также сообщалось, что Путину готовят крайне неприятный сюрприз на саммите G20.

Кроме того, Politeka.net писала о переломе в войне в пользу Украины.