Вечером в четверг, 20 октября, в результате удара по переправе возле Антоновского моста в Херсоне погибли российские пропагандисты.

Удар по переправе нанесли после 22:00 - в то время, когда она закрыта для гражданских. По предварительным данным, в результате удара погибли двое сотрудников оккупационных "властей", работавшие на пропагандистском канале "Таврия".

Также украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщил, что среди погибших российский пропагандист, бывший сотрудник Первого канала и RT Олег Клоков.

"Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал. А работал бы дома в России - был бы жив и здоров. Не нужно приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", — добавил Казанский.

Назначенные россией оккупационные "власти" Херсонской области заявляют уже о четырех погибших в районе Антоновского моста, который вечером попал под ракетный обстрел.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россия заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если оккупанты ее взорвут, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий в случае атаки со стороны Беларуси.