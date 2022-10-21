Главный дипломат Дмитрий Кулеба рассказал о рисках наступления на Украину из Беларуси и мотивах кремля.

Президент страны-агрессора путин, стягивая войска в Беларусь, пытается втянуть белорусских военных в прямой военный конфликт с Украиной. Цель такого действия – ослабить контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам дипломата, сейчас Украина активно работает над тем, чтобы предотвратить угрозу нападения со стороны Беларуси и подготовить нашу страну к любому сценарию.

"Цель ясна – открытие для Украины второго фронта, который должен сковать наши силы и, соответственно, ослабить давление нашего контрнаступления на юге и востоке. Наши военные это все понимают, мы дипломатически также понимаем, что происходит", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба отметил, что Владимиру Зеленскому сделаны все доклады по этому вопросу, и он уже дал соответствующие поручения военным и дипломатам.

"Каждый сейчас делает все на своих участках фронта, чтобы предотвратить это и сделать Украину максимально подготовленной к любому сценарию", – добавил министр.

Отметим, накануне военное командование Украины обратилось к военным и мирным жителям Беларуси с предупреждением, что в случае вступления в войну на стороне россии, страна получит мощный ответ от ВСУ.

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