Ближайшие несколько месяцев для Украины будет очень сложный период.

Об этом, как пишет Politeka.net, украинцев предупредил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. После того, как мы пройдем именно этот период — он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать», - подчеркнул Данилов в эфире телемарафона.

Ссылаясь на данные разведки, Данилов отметиил, что ситуация на территории рф «не спокойная». Так, по словам секретаря СНБО, недавно появился указ Путина относительно людей, которые условно занимали нейтральную позицию.

«Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь, но этот период на россии уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них — ноль. Поэтому это шаги отчаяния», - заверил Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что Гитлер, сидя в бункере в начале мая 1945-го года тоже издавал какие-то указы.

«Это начинает напоминать где-то март 1945 года», - провел параллель Данилов.

Секретарь СНБО также заверил, что Украина готова к любому сценарию на Каховской ГЭС. По его словам, в случае подрыва дамбы восстановить подачу воды в Крым не получится в течение 5-7 лет.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы находятс в агонии.

«Ядерный шантаж не сработал, теперь они пытаются всех испугать подрывом Каховской ГЭС. Цель россиян – обменять эти пугалки на переговоры на их условиях. Но они этого не получат. Ответ на шантаж – это усиление санкций, продолжение деоккупации наших территорий, больше оружия и еще более жесткая позиция Украины по всем направлениям», - предупредил Ермак.

Напомним, экс-разведчик объяснил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.

Также сообщалось, что Путин может готовить побег, уже известно в какую страну.

Кроме того, Politeka.net писала, где сейчас идут самые тяжелые бои.