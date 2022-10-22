Как только нынешний лидер Кремля Владимир Путин отойдет от власти, за его жизнь никто не даст и ломанного гроша.

В этом уверен бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Так, по словам Швеца, согласно первому сценарию Путин до последнего будет держаться «за эту табуретку», на которой он сидит, ибо, как только он потеряет власть, его жизнь и свобода не будут ничего стоить. Поэтому, отметил Швец, он будет до конца.

«Второй вариант – его ближайшее окружение дает ему гарантию: "Владимир Владимирович, ты уйди. Мы поставим другого. Мы никогда в жизни тебя не выдадим. И все будет для тебя хорошо. Будешь жить в Геленджике в своем дворце со своей семьей и так далее". Это второй приемлемый вариант. Но для Путина он очень уже плох», - разъяснил Швец в интервью Дмитрию Гордону.

Швец отметил, что в этом случае Путину придется полагаться на милость других людей, а учитывая тот факт, что он «кинул» многих и натворил «гадостей всем абсолютно», то он пойдет на такой шаг в крайнем случае.

«Ну и еще вариант как с Пугачевым: ближайшее окружение – в клетку, под замок», - предположил Швец, добавив, что его в этой клетке потом могут отправить в Гаагу, в Брюссель или в штаб-квартиру НАТО.

Не исключен вариант и насильственной смерти.

«Под его руководством Федеральная служба безопасности разработала очень много вариантов, когда можно было решить вопрос... Как Сталин говорил: "Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы". То есть они столько уже отработали там, что он может пасть жертвой одного из этих способов», - предположил экс-разведчик.

По словам Швеца, лично он рассматривает этот вариант как один из основных и не видит Путина в качестве победителя.

«То есть все для него заканчивается плохо. И он это понимает», - заключил Швец.

Напомним, также сообщалось, что Путин может готовить побег – уже известно, в какую страну.

Также сообщалось о переломе в войне в пользу Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о сложном периоде, которій может продлиться несколько месяцев.