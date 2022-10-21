Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что русский язык в Украине является элементом враждебной пропаганды.

Об этом он заявил в эфире политическое ток-шоу.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения.

Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Как будто мы должны с ними найти общий язык, мы должны что-то понять. Смотрит, нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", - утверждает секретарь.

Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

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