21 октября стало известно о побеге из Херсона воина отряда Кадырова.

Информацию обнародовал Сергей Хлань , депутат Херсонского облсовета, на официальной странице Facebpook.

Политик утверждает, что "кадыровцев", отправившихся на выход из Херсона, заметили накануне - 20 октября.

Российские наемники базировались на Херсонском машиностроительном заводе им. Петровского. Уезжали они оттуда довольно торжественно: на бронированных "Тиграх", с музыкой, в солнцезащитных очках.

Направление движения – Антоновский мост. На встречу с HIMARS.

При этом Хлань напоминает, что именно в ночь с 20 на 21 октября ВСУ нанес удар по переправе. которую соорудили оккупанты под мостом. Политик надеется, что "кадыровцы" попали под этот удар.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.