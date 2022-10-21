21 октября стало известно о побеге из Херсона воина отряда Кадырова.
Информацию обнародовал Сергей Хлань , депутат Херсонского облсовета, на официальной странице Facebpook.
Политик утверждает, что "кадыровцев", отправившихся на выход из Херсона, заметили накануне - 20 октября.
Российские наемники базировались на Херсонском машиностроительном заводе им. Петровского. Уезжали они оттуда довольно торжественно: на бронированных "Тиграх", с музыкой, в солнцезащитных очках.
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При этом Хлань напоминает, что именно в ночь с 20 на 21 октября ВСУ нанес удар по переправе. которую соорудили оккупанты под мостом. Политик надеется, что "кадыровцы" попали под этот удар.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.