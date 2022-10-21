По данным разведки, оккупанты раньше времени спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заменяли ее еще в апреле.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Подрыв дамбы был спланирован заблаговременно – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на дамбе установлены 2 военных тентованных "Камазы" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
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Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.
20 октября президент Владимир Зеленский заявил , что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.