По данным разведки, оккупанты раньше времени спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заменяли ее еще в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Подрыв дамбы был спланирован заблаговременно – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на дамбе установлены 2 военных тентованных "Камазы" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил , что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.