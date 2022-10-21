В Закарпатье загорелся монастырь УПЦ московского патриархата.
Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатской области.
В селе Колодное в Закарпатье произошел пожар в Покровском мужском монастыре УПЦ МП. По предварительным данным спасателей, возгорание возникло в одной из келий. Площадь возгорания – 300 кв. метров. Пожарные работают на месте уже более двух часов. Пострадавших нет.
В настоящее время к ликвидации пожара привлечены шесть пожарных расчетов от подразделений оперативно-спасательной службы и местных пожарных команд. В 15:30 возгорание на площади ориентировочно 300 кв. удалось локализовать. Ликвидация пожара продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.
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