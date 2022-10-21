В Шебекинском районе Белгородской области горит промышленное предприятие, из-за якобы прямого попадания снаряда в результате обстрелов.

Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, из-за пожара есть одна пострадавшая, ее доставили в больницу.

"По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте", - написал он.

Между тем, местные паблики пишут , что в некоторых районах города Шебекино отсутствует электричество. Также сообщается, что дым из-за пожара виден в Белгороде.

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