21 октября ушел из жизни ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко, доктор философских наук, профессор, академик НАПН Украины, кавалер ордена "За заслуги" Виктор Александрович Огневьюк. Ему было 63 года. Трагическое известие сообщили на странице учебного заведения в Facebook.

"Нет слов, чтобы выразить боль по поводу преждевременной смерти ЧЕЛОВЕКА, заслуживающего лучших слов УВАЖЕНИЯ. Для нашего коллектива – это невосполнимая потеря, ведь Виктор Александрович – ЛИДЕР Университета, многогранная ЛИЧНОСТЬ, которая собственным примером вела за собой, своей жизненной и профессиональной энергией зажигала сердца людей разных поколений, развивая заведение высшего образования европейского уровня без взяток, коррупции, со своей корпоративной культурой и традициями", - пишут коллеги.

Официальную причину смерти ректора в университете не стали называть.

Огневьюк начал трудовую деятельность с 1980 года, прошел путь от учителя истории, директора школы, заведующего районным отделом образования, начальника Киевского областного управления образования до заместителя Министра образования и науки Украины. С 2007 года – ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко.

"Слова Бориса Гринченко «Украина. В этом слове для меня все» стали смыслом жизни Виктора Огневьюка. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Разделяем безмерное горе и боль и непоправимость утраты", - говорится в заявлении университета.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

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