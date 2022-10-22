Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления образования во Львовском городском совете Андрей Закалюк.
Герой погиб на фронте в четверг, 20 октября.
Александр Коберник служил на должности старшего боевого медика. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он отправился на войну.
"Глубоко скучаем вместе с его женой, тоже учителем, Еленой Коберник и лицеем "Просвіта". Вечная память нашему Герою!" – написал Закалюк.
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Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни умер главный врач Южненской больницы Роман Лиманский.
Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.
Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.
Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.