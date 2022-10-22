В борьбе за Украину с российскими захватчиками погиб учитель начальных классов из Львова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления образования во Львовском городском совете Андрей Закалюк.

Герой погиб на фронте в четверг, 20 октября.

Александр Коберник служил на должности старшего боевого медика. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он отправился на войну.

"Глубоко скучаем вместе с его женой, тоже учителем, Еленой Коберник и лицеем "Просвіта". Вечная память нашему Герою!" – написал Закалюк.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни умер главный врач Южненской больницы Роман Лиманский.

Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.

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