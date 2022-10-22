Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, виновник ехал на элитном внедорожнике Lexus. В какой-то момент он встретился на дороге с Hyundai - между водителями вспыхнул конфликт, в результате которого пассажиры внедорожника избили оппонента, а водитель начал стрелять на поражение.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а стрелок с товарищами скрылись.

Полицейские благодаря ориентировке нашли его. В порядке ст. 208 УПК Украины копы задержали мужчину 1996 года рождения и двух его пассажиров.

"Алексей скончался. Его убили. Жена стала вдовой, младенец стал сиротой. Обращаюсь ко всем, кого это касается (вы прочтете этот пост) — эти три уродца должны сесть. Максимально надолго. Если будут попытки их отмазать – ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. И так, если кто-нибудь захочет их отмазывать — вами мы тоже займемся. Со всеми подходящими для вас последствиями", - написал экс-нардеп Украины.

Ранее сообщалось, что в борьбе за Украину с российскими захватчиками погиб учитель начальных классов из Львова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления образования во Львовском городском совете Андрей Закалюк.

Герой погиб на фронте в четверг, 20 октября.

Александр Коберник служил на должности старшего боевого медика. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он отправился на войну.

"Глубоко скучаем вместе с его женой, тоже учителем, Еленой Коберник и лицеем "Просвіта". Вечная память нашему Герою!" – написал Закалюк.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена ​​эвакуация.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.