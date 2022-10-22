В Закарпатье священник московского патриархата не разрешил занести в храм тело погибшего героя.
Об этом говорится в ТСН .
Родные убеждают, священник обиделся, потому что они не пригласили его служить панихиду за павшим, и отец запер дверь храма. И петь погибшего на войне героя пришлось на улице перед закрытой церковью.
"Брат умер за Украину. Его убили россияне. Было бы некрасиво, пренебрежительно, чтобы похоронами занималась церковь московского патриархата", – говорит брат защитника.
В селе Черная Тиса, где родился и вырос боец Дмитрий Спасюк, только одна церковь и хотя когда-то строили ее всей деревней - она подчиняется именно Московскому патриархату. Отпевать погибшего пригласили священника Православной церкви Украины из соседнего Ясиня. У местного отца просили только разрешение занести гроб в храм. "Мы ему позвонили, чтобы сообщить, что он не будет заниматься похоронами. На что он ответил, "а я что, москаль?" - выключил телефон и с тех пор на связь с нами не выходил, - рассказывает брат погибшего.
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Закрывший храм священник по телефону журналисту заверил, что никто ему не звонил и ключа не просил. "Не звонили - это неправда! О храме никто не сказал ни слова. Как вы себе думаете, как я отпеваю героев, молюсь о них, то не впустил бы в храм? Как они могут сознательно говорить неправду, врать, эти священники-террористы" , – убеждает священник.
И добавляет, что даже если бы церковь открыл – священника Православной церкви Украины туда не пустил бы. "Храм был бы открыт, но при условии, что те священники стояли бы во дворе, а родственники бы в храме попрощались", - утверждает он.
Брат погибшего убежден, что священник повел себя так пренебрежительно, потому что чувствует безнаказанность и поддержку некоторых верующих.
В настоящее время родственники бойца хотят привлечь священника к ответственности, уже написали заявление в полицию.
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