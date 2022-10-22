Правоохранители установили пятерых жителей Черкасской области, которые сняли на видео последствия ночных взрывов от дронов-камикадзе, которые целили по одному из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черкасской области.

Все видео они пересылали через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в телеграмм-каналах. В течение ночи видео "разлетелось" сетью, появилось в разных пабликах и стало доступным враждебным пропагандистам, активно мониторящим интернет. Это могло повлечь за собой повторные ракетные удары.

Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели соответствующие разъяснительные мероприятия, объяснив, что это может привести к корректировке точности ударов России. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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